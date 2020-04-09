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السعودية تحقق مع شخص تعمد "العطس" على مواد غذائية داخل محل تجارى

الخميس، 09 أبريل 2020 12:37 ص
السعودية تحقق مع شخص تعمد "العطس" على مواد غذائية داخل محل تجارى كورونا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تستجوب نيابة المملكة العربية السعودية شخصا مقيما تعمد العطس على مواد غذائية، وبحسب صحيفة الرياض السعودية، صرح مصدر مسئول في النيابة العامة بالمملكة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية- تجاه مقيم تعمد نزع كمامة كان يرتديها أثناء تواجده داخل أحد المراكز التموينية بمنطقة تبوك والعطس تجاه مواد غذائية مغلفة في أرفف المتجر.
 
وأكد المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتفريغ تسجيلات كاميرات الموقع والتي أظهرت قيام المذكور بنزع كمامة كان يرتديها والعطس باتجاه مواد غذائية مغلفة في أحد الأرفف، وعلى إثره صدر أمر النيابة بإجراء الكشف الطبي بحقه، وتوجيه الجهة المختصة بأخذ الإجراءات الاحترازية في محل الواقعة تحوطاً لحال إيجابية إصابته بفيروس كورونا لا قدر الله، وبقائه في العزل لحين صدور تقرير طبي بشأنه، وتمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.
 
وشدّد على أن السلوك المادي الصادر عن المذكور محل للتأثيم لمخالفته التدابير الوقائية في شأن جائحة كورونا، واقترافه ما من شأنه إثارة الشك والريبة في بواعثه ودوافعه، فضلاً عن جنائيتها المغلظة حال ظهور ما يفيد إصابته بفيروس بكورونا.
 
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بالحس الديني الفضيل والآداب الشرعية واستشعار المسئولية المجتمعية في مثل هذه الأحوال، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

السعودية

كورونا

عطس

مواد غذائية

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