اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت.. عودة عمال غزل المحلة من أبناء سمنود للعمل باستثناء عمال ميت بدر

الخميس، 09 أبريل 2020 01:52 م
السبت.. عودة عمال غزل المحلة من أبناء سمنود للعمل باستثناء عمال ميت بدر شركة غزل المحلة
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منشورا منذ قليل  بعودة عمال وموظفي الشركة من ابناء مركز سمنود للعمل داخل مصانع وقطاعات الشركة يوم السبت القادم، بعد منحهم إجازه 15يوما، كما قررت الشركة استثناء عمال وموظفي الشركة، من ابناء قرية ميت بدر المستثنين من العودة للعمل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بسبب ظهور 9حالات إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

كما قرر مجلس إدارة الشركة استئناف العمل بالشركة فى الوردية النهارية فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والتي تصل حاليا إلى نسبة 32%، من الإجمالي الطبيعي المفترض تواجده وحضوره بالوردية النهارية، وذلك طبقا لمد قرار الحظر حتى يوم الخميس 23ابريل الجاري.

من ناحية أخرى واصلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لليوم الثانى على التوالى إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، داخل مصانعها، بواسطة الماكينات التى قام عمال الشركة بتصنيعها بأيديهم لإنتاج الكمامات.

وأنتجت الشركة 26 ألف و400 كمامة مُعقمة طبقا لمعايير الجودة، وسط حالة من الفرحة التى سيطرت على العمال امام الماكينات، بنجاح الفكرة.

كانت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد بدأت أمس الاثنين أعمال التشغيل التجريبى لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتى يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدى فريق من مهندسى وعمال قسم الصيانة.

وقام المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على التشغيل التجريبى لتصنيع أول خط انتاج للماكينات، ونجحت الماكينات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400كمامة فى الساعة.

وأصدر المهندس اشرف عزت رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، تعليمات للمهندس يوسف عمر رئيس قطاعات الغزل والدكتور اسامة عاطف مدير عام القطاع الطبى بالتنسيق مع قطاع الورش الميكانيكية برئاسة المهندس محمد بال، لتشكيل فريق عمل لتصنيع ماكينات لتصنيع الكمامات الطبية، من المعدات والادوات المتاحة بالشركة، والاستعانة بأفكار رجال صيانة ماكينات الغزل بالشركة.

 

3343444343
3343444343

 


غزل المحلة

المحلة

كورونا

عمال المحلة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة