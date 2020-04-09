السبت.. عودة عمال غزل المحلة من أبناء سمنود للعمل باستثناء عمال ميت بدر

الغربية – مصطفى عادل

علق مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منشورا منذ قليل بعودة عمال وموظفي الشركة من ابناء مركز سمنود للعمل داخل مصانع وقطاعات الشركة يوم السبت القادم، بعد منحهم إجازه 15يوما، كما قررت الشركة استثناء عمال وموظفي الشركة، من ابناء قرية ميت بدر المستثنين من العودة للعمل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بسبب ظهور 9حالات إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

كما قرر مجلس إدارة الشركة استئناف العمل بالشركة فى الوردية النهارية فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والتي تصل حاليا إلى نسبة 32%، من الإجمالي الطبيعي المفترض تواجده وحضوره بالوردية النهارية، وذلك طبقا لمد قرار الحظر حتى يوم الخميس 23ابريل الجاري.

من ناحية أخرى واصلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لليوم الثانى على التوالى إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، داخل مصانعها، بواسطة الماكينات التى قام عمال الشركة بتصنيعها بأيديهم لإنتاج الكمامات.

وأنتجت الشركة 26 ألف و400 كمامة مُعقمة طبقا لمعايير الجودة، وسط حالة من الفرحة التى سيطرت على العمال امام الماكينات، بنجاح الفكرة.

كانت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد بدأت أمس الاثنين أعمال التشغيل التجريبى لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتى يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدى فريق من مهندسى وعمال قسم الصيانة.

وقام المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على التشغيل التجريبى لتصنيع أول خط انتاج للماكينات، ونجحت الماكينات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400كمامة فى الساعة.

وأصدر المهندس اشرف عزت رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، تعليمات للمهندس يوسف عمر رئيس قطاعات الغزل والدكتور اسامة عاطف مدير عام القطاع الطبى بالتنسيق مع قطاع الورش الميكانيكية برئاسة المهندس محمد بال، لتشكيل فريق عمل لتصنيع ماكينات لتصنيع الكمامات الطبية، من المعدات والادوات المتاحة بالشركة، والاستعانة بأفكار رجال صيانة ماكينات الغزل بالشركة.