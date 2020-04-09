اليوم السابع
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الزراعة: حصول معمل "سمارت لاب" لتشخيص أمراض النبات على الاعتماد الدولى

الخميس، 09 أبريل 2020 05:42 م
الزراعة: حصول معمل "سمارت لاب" لتشخيص أمراض النبات على الاعتماد الدولى الدكتور اشرف خليل مدير معهد ارماض النبات
كتب عز النوبى

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أعلن الدكتور أشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات  بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن نجاح معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، فى تجديد حصوله على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك"، ووفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017.

وأضاف "خليل"، أن  اجراءات تجديد الاعتماد للمعمل  للعام التالى على التوالى قد  تمت بعد الزيارات التى قام بها فريق التقييم  التابع للمجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك)  للمعمل ومراجعة كافة الإجراءات التى تتضمن  دقه الاختبارات وسرعتها ومطابقتها للمعايير الدولية وإجراءات إصدار الشهادات المعتمدة دوليا للخلو من الامراض الفيروسية و الفيتوبلازما التى تصيب المحاصيل الاقتصادية الهامه بما يسهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.

وقال الدكتور احمد شلبي مدير المعمل ، إن اللجنة المستقلة للاعتماد قد منحت الاعتماد للمعمل لتطبيق استخدام اختبارين هامين للكشف عن جميع الامراض الفيروسية  و الفيتوبلازما التى تصيب محاصيل البطاطس و الطماطم و الفراوله والموالح و الزيتون و العنب و الفاكهه حجرية النواه والتى تتضمن محاصيل المشمش و الخوخ و البرقوق  وتلك الخطوة تتضمن  الاستمرار فى تقديم الخدمات للمزارعين وشركات القطاع الخاص واصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية والفيتوبلازما  والمعتمدة دوليا.

وتوجه شلبي بالشكر الي السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، علي اتاحة كافة الامكانيات والدعم اللازم للمعمل، ليكون الاول  من نوعه فى مصر و المصرح له بأصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية و القيتوبلازما  التى تصيب هذه المحاصيل  و المعتمدة دوليا.

وأشار دكتور شلبي أن   معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية تتركز مهامه فى استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الاصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، فضلا عن تدريب العديد من الباحثين الشباب  بالمعهد والمعاهد البحثية الاخرى بالاضافة طلبه الجامعات و المراكز البحثية على هذه التقنيات الحديثة كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة و الحد من انتشار الامراض. علما بأن المعمل على استعداد كامل لتدريب اىة وفود عربية او اجنبيه.

وأضاف أن  المعمل يصدر نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضى وكيفية التعرف عليه والإبلاغ في حال ظهور امراض جديدة، حيث تتضمن النشرات طرق الوقاية والعلاج، لافتا الى انه من اولويات المعمل ايضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم فى التعرف على الامراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة والمشاركة في زيادة انتاجية القطاع الزراعى ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة و الكمية.

 

 


البحوث الزراعية

امراض النبات

القطاع الزراعى

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