اليوم السابع
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"الزراعة" تقدم روشتة إرشادية لزيادة إنتاج الخضر تحت الصوب.. اعرف التفاصيل

الخميس، 09 أبريل 2020 05:31 م
"الزراعة" تقدم روشتة إرشادية لزيادة إنتاج الخضر تحت الصوب.. اعرف التفاصيل محصول الطماطم
كتب عز النوبى

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 ينشر"اليوم السابع"، عدد من الإرشادات التى أوصت بها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لزيادة إنتاج صوب الخضراوات وطرق التسميد والرى السليمة تجنبا لمخاطر المناخ المتغير وأمراض النبات والآفات الحشرية  لزيادة الإنتاج. 

وجاءت الإرشادات كالتالى..

- عمل سجلات داخل الصوب توضح تاريخ الزراعة وتاريخ بيع الشتلات وأسم المزارع ومحل الزراعة بالأرض المستديمة.

 - استخدام المكافحة الحيوية داخل الصوبة.

- الرش بالمبيدات الموصى بها ضد صانعة الأنفاق مع مراعاة عدم تكرار الرش بنفس المبيد فى حالة استمرر الإصابة.

- عزل الطولات المصابة عن باقى الطولات وضرورة المتابعة اليومية لرصد أى اصابات جديدة

- التوصية بأهمية استخدام الصوبة لباب مزدوج لمنع دخول الحشرات .

- الاهتمام بنظافة الصوبة من الداخل والخارج للحد من الإصابات المرضية والحشرية.

- ضرورة الرش بمركب نحاسي وقاية من أمراض فطرية محتمل بداية نشاطها.

- عدم التسميد باليوريا تمامًا، واستخدام نترات النشادر وسلفات النشادر .

- تكثيف السوبر فوسفات لتدفئة منطقة المجموع الجذرى ومساعدة الجذور على القيام بوظائفها

- استخدام حامض الفسفوريك 80% ضخا مع شبكة الري.

فيما تواصل لجان الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ،  الحملات التفتيشية  من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة  على جميع مشاتل الخضروات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص ، مطالب المزارعين المحصول  الشتوى بالحصول على  فاتورة الشراء  من الصوب المعتمدة  من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن  أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأكدت المحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج  وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج .

 


صوب الخضروات مشاتل الخضر

انتاج الخضر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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