الزراعة تعلن بدء موسم حصاد القمح من الفيوم

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم، وسط متابعة من قبل قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ممثلة في 28 مديرية زراعية، وعدة قطاعات بالوزارة، على زراعات القمح خلال موسم حصاد المحصول لزيادة الإنتاج من خلال الإرشادات والتوصيات الفنية لمواجهة التقلبات الجوية.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة يفيد ببداية حصاد محصول القمح الأسبوع القادم بجميع محافظات الجمهورية وكذلك الفول البلدى، وأنه جارحاليا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس.

وقال الدكتور عباس الشناوى ـ رئيس قطاع الخدمات و المتابعة الزراعية، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان، ومساحة المحاصيل الشتوية الأخرى المنزرعة جاءت على النحو التالي 516 ألفا و358 فدانا بمحصول البنجر، وزراعة 98 ألفا و101 فدان بمحصول الفول البلدي، و 242 ألفا و 565 فدانا بمحصول الشعير، و مليون و382 ألفا و941 فدانا بمحصول البرسيم، و23 ألفا و721 فدانا بمحصول الكتان، و566 فدان بمحصول العدس، و42 ألفا و19 فدانا بمحصول الثوم، فضلاً عن زراعة 192 ألفا و512 فدانا بمحصول البصل.

كان الدكتور عباس الشناوى، رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة فى وزارة الزراعة ، أكد أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بعمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خاصة قبل الحصاد لزيادة الإنتاج من خلال الارشادات والتوصيات الفنية ، لمواجهة التقلبات الجوية، مؤكدا إن نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية ، وامراض النبات ووقاية النبات ، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل اى مشاكل تواجه المزارعين في مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج .

وكانت وزارة الزراعة ، أعلنت منذ بداية زراعات محصول القمح تشكيل لجانا دورية للمرور على زراعات القمح ، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية ، مشير الى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول " القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية ، وصرف الأسمدة دفعة واحد ، وتوفير جميع مستلزمات الانتاح ، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.