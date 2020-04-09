الزراعة تطلق تطبيق على التليفون المحمول للإدارة المتكاملة للزيتون

كتب عز النوبى

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برنامج الإدارة المتكاملة للزيتون، من خلال تطبيق على أجهزة التليفون المحمول، يتم تحميله مجانا بسهولة من خلال متجر التطبيقات جوجل الموجود على الموبايل، بهدف خدمة مزارعى الزيتون.

وقال الدكتور أحمد عونى، مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى، إن البرنامج يتم من خلالها تقديم كل أشكال الدعم الفني لمزارع الزيتون، وإرشاد المزارعين على اتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين، أن هذا التطبيق يوفر كل المعلومات والبيانات اللازمة لإدارة مزارع الزيتون، واختيار الأصناف المناسبة، ومعاملاته الزراعية المختلفة، والرى والتسميد المناسب للشجرة بناء على عمرها، طرق المكافحة، فضلا عن الأمراض التى قد تصيب الزيتون وطرق العلاج، كذلك التقليم، نهاية بعمليات تصنيعه، وتحقيق قيمة مضافة له.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)، أطلقت حمله ترويجية لتطبيق رقمى بعنوان "المفيد فى الأغذية والزراعة" بهدف تدعيم الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح والمرأة الريفية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والخاصة بتفعيل التحول الرقمى، والاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والمربيين، ولتيسير الوصول اليهم.

وأشار "عزوز " إلى أن هناك تعاون جاد مع منظمة الفاو، لتفعيل منظومة الرشاد الرقمى فى مصر، وإنشاء تطبيقات تكنولوجية سهلة الاستخدام على أجهزة المحمول يمكن من خلالها تقديم المعلومات والإرشادات والتوصيات اللازمة للمحاصيل الزراعية المختلفة، وكل ما يتعلق بالزراعة والغذاء، بحيث يمكن لجماهير الزراع والمرأة الريفية والشباب الريفى فى كافة انحاء الجمهورية الاستفادة منها بالمجان.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد أنه تم قد تم مراعاة عرض المعلومات والتوصيات الارشادية فى عدة صور متنوعة مكتوبة، ومرئية ومسموعة، حتى تقابل الاحتياجات المتنوعة للمزارعين والمرأة الريفية والشباب بالمناطق الريفية ، لافتا الى انه سيتم العمل على الترويج الجيد لهذا التطبيق لضمان انتشاره ووصوله لكافة الفئات المستهدفة.