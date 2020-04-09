الرى: جار تنفيذ منشات للحماية من السيول فى أسيوط وقنا

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى بوزارة الرى، أنه جاري تنفذ أعمال حفر البحيرة الصناعية والحاجز الترابي لعملية إنشاء (2) بحيرة صناعية و 2 حاجز ترابى ب1، ب2 لحماية نجع البطحة _ مركز نجع حمادى بمحافظة قنا من أخطار السيول).



وأوضح إبراهيم فى تقرير له أنه جاري تنفيذ أعمال مباني الدبش للميول لجسر حماية وادي العمراني القبلي بديروط بمحافظة أسيوط للحماية من اخطار السيول، بالإضافة إلى استمرار العمل في حفر البحيرتين الصناعيتين ب1 & ب2 واستمرار تكوين طبقات c&d وحفر القدمات للسد الركامي س1 وكذلك حفر السد الركامي س2 في عملية إنشاء 2 بحيرة صناعية & حاجز ترابي و 2 سد ركامي بمركز أبوتشت بمحافظة قنا).





أوضح رئيس قطاع الأوسع الأفقى أن القطاع مكلف بتنفيذ 16 مشروعا لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة، وحتى أسوان بتكلفه إجمالية نحو 950 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة للحماية من السيول.





وكان رئيس قطاع التوسع الأفقى قد أعلن أنه تم الانتهاء من حصر أعمال التأهيل لمخرات السيول التى تأثرت خلال الموجه الأخيرة من الأمطار والسيول فى شهر مارس الماضى مثل مخرجات ( سنور ، وأطفيح ، والديسمى ، وغيرها )، وتبلغ تكلفة تلك الأعمال تتكلف حوالى 34 مليون جنيه.





الجدير بالذكر أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021، وتتضمن مشروعات للحماية من السيول، بالإضافة إلي باقي الأعمال الصناعية التي تحتاجها شبكة المجاري المائيه من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية، وتوفير الاحتياجات المائيه لمختلف الأغراض التنموية شرق القناه، بما في ذلك لتوفير المياه لتحسين حالة الري في مساحة 100 ألف فدان.