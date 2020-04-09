اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 06:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطانى

الخميس، 09 أبريل 2020 06:00 ص
الرئيس الجزائرى يتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطانى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى
الجزائر أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، رسالة لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عقب دخوله المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، تمنى له فيها الشفاء العاجل.

وقال تبون - فى رسالته التى نقلها بيان للرئاسة الجزائرية - "علمت بتأثر خبر دخولكم المستشفى بسبب اصابتكم بفيروس كورونا، وأود فى هذا الظرف العصيب أن أعبر لكم عن مشاعر التضامن والاهتمام متقدما إليكم بخالص تمنياتى بالشفاء العاجل، للعودة بصحة جيدة الى عائلتكم وشعبكم وإذ أجدد تمنياتى بالشفاء العاجل، تقبلوا منى أسمى عبارات الصداقة والتقدير".

وكان جونسون قد نقل إلى العناية المركزة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، الذى يجتاح العالم حاليا.

أكد الدكتور حازم الرفاعى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن السلطات البريطانية لم تخف أى شيء متعلق بالحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سواء منذ بداية إصابته بفيروس كورونا وحتى دخوله غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن انعكاسات الحالة الصحية لبوريس جونسون على العمل السياسى في بريطانيا مرتبطة بشكل كبير بمدى بقاء رئيس وزراء بريطانيا في غرفة العناية المركزة ومدى التطور الذى ستشهده حالته الصحية.

ولفت عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إلى أن بوريس جونسون يتلقى جلسات أكسجين مكثفة في غرفة العناية المركزة، وهى المرحلة الأولى من العلاج لفيروس كورونا، وإذا استمر على هذا الحال فإنه سيمكث فقط أيام قليلة سم سيخرج من غرفة العناية المركزة ثم يظل فى العزل الصحى حتى شفاءه نهائيا من الفيروس.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الخامس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الخامس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المرور: تعيين خدمات بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء كوبرى الأميرية

المرور: تعيين خدمات بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء كوبرى الأميرية

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

"مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة"

"مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة"

أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة