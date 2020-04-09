الرئيس الجزائرى يتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطانى

الجزائر أ ش أ

بعث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، رسالة لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عقب دخوله المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، تمنى له فيها الشفاء العاجل.

وقال تبون - فى رسالته التى نقلها بيان للرئاسة الجزائرية - "علمت بتأثر خبر دخولكم المستشفى بسبب اصابتكم بفيروس كورونا، وأود فى هذا الظرف العصيب أن أعبر لكم عن مشاعر التضامن والاهتمام متقدما إليكم بخالص تمنياتى بالشفاء العاجل، للعودة بصحة جيدة الى عائلتكم وشعبكم وإذ أجدد تمنياتى بالشفاء العاجل، تقبلوا منى أسمى عبارات الصداقة والتقدير".

وكان جونسون قد نقل إلى العناية المركزة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، الذى يجتاح العالم حاليا.

أكد الدكتور حازم الرفاعى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن السلطات البريطانية لم تخف أى شيء متعلق بالحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سواء منذ بداية إصابته بفيروس كورونا وحتى دخوله غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.



وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن انعكاسات الحالة الصحية لبوريس جونسون على العمل السياسى في بريطانيا مرتبطة بشكل كبير بمدى بقاء رئيس وزراء بريطانيا في غرفة العناية المركزة ومدى التطور الذى ستشهده حالته الصحية.



ولفت عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إلى أن بوريس جونسون يتلقى جلسات أكسجين مكثفة في غرفة العناية المركزة، وهى المرحلة الأولى من العلاج لفيروس كورونا، وإذا استمر على هذا الحال فإنه سيمكث فقط أيام قليلة سم سيخرج من غرفة العناية المركزة ثم يظل فى العزل الصحى حتى شفاءه نهائيا من الفيروس.