الجزائر تعلن عن رحلات جوية لإجلاء الجزائريين العالقين فى الإمارات

كتب: أحمد جمعة

أبلغت سفارة الجزائر فى أبو ظبى، الجزائريين العالقين بمطار دبى، أنه قد تم ترتيب أربع رحلات جوية لإجلائهم نحو الجزائر بدء من يوم السبت المقبل.

وقالت السفارة الجزائرية بأبو ظبى فى بيان لها اليوم الخميس، إن الرحلات ستكون موزعة كالآتى: طائرتان للخطوط الجوية الجزائرية، بحيث تكون الرحلة الأولى على الساعة الـ 9 و45 دقيقة، والثانية على الساعة 10 و45 دقيقة، وطائرة للخطوط الجوية الإماراتية على الساعة الـ 8 و45 دقيقة. ورحلة رابعة على الخطوط الجوية الإماراتية يوم الأحد المقبل على الساعة الـ 8 و45 دقيقة.

وأبلغت السفارة، المسافرين الجزائريين إن مكان الركوب بمطار دبى المبنى رقم 2، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء فحص طبى على مستوى مبنى المطار قبل الركوب، من قبل سلطات الإمارات العربية، داعية المواطنين الراغبين فى السفر إلى الحضور للمطار قبل سبع ساعات من فتح مكاتب التسجيل من أجل الفحص الطبى، الذى قد تستغرق نتائجه حوالى 3 ساعات.

وألزمت سفارة الجزائر بأبو ظبى، الجزائريين الذين يركبون هذه الطائرات بإمضاء تعهد بالخضوع للإجراءات التى تفرضها وزارة الصحة الصحية الجزائرية قائمة، مشيرة إلى أن الأولوية فى الفحص والركوب تبقى مرتبة: الحالات المرضية والإنسانية، النساء الحوامل والموقوفين بأطفال ورضع، الأولوية حسب تاريخ رحلة العودة، الذين دخلوا الإمارات بتأشيرة سياحية وليست لهم تذاكر العودة والمقيمين فى الإمارات الذين ألغيت إقاماتهم.

ودعت السفارة، المواطنين إلى احترام قوانين الإمارات والتعاون مع أفراد الأمن بالالتزام بالضوابط والتعليمات الموجهة من قبل مصالح الشرطة المتعلقة بالسكينة واللوائح الرامية إلى العمل على عدم انتشار وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الجزائريين العالقين بالإمارات حوالي 302، تم نقلهم إلى فندق "غايا"، الذى يمتلكه رجل أعمال جزائرى، منحه للسلطات الدبلوماسية الجزائرية بالإمارات، لإقامة الرعايا الجزائريين قبل إجلائهم إلى الجزائر.