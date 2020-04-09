اليوم السابع
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التنمية المحلية: إزالة فورية لـ 11 مقبرة على أرض ملك للدولة فى دمياط

الخميس، 09 أبريل 2020 09:31 م
التنمية المحلية: إزالة فورية لـ 11 مقبرة على أرض ملك للدولة فى دمياط إزالة التعديات عى أملاك الدولة
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن نجاح الأجهزة التنفيذية فى محافظة دمياط تحت إشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى إزالة عدد من التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد  بمدن وقرى المحافظة.

وذكر بيان للوزارة مساء اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر، تمكنت من إزالة   فورية لحالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بقرية جمصة مركز كفر البطيخ عبارة عن بناء 11 مقبرة على مساحة 100 متر  وتمت الإزالة على نفقة المخالف  وإعادة الأرض لطبيعتها

وكان تقرير لوزارة التنمية المحلية كشف عن نجاح المحافظات فى تنفيذ حوالى 1641 حالة إزالة لمخالفات البناء العشوائي والمخالف و377 حالة إزالة لتعديات علي أراضي وأملاك الدولة و1982 حالة إزالة لتعديات علي الأراضى الزراعية وذلك منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدى على أراضى وأملاك الدولة ومخالفات مبانى .

وأشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،  بالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف المهم الذي يتابعه رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وأضاف شعراوى، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع علي مدار اليوم مع الوزارة كل الجهود المبذولة بمحافظات الجمهورية المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا الملف أهمية قصوى، مطالبًا المحافظين بالاستمرار في استنفار كل الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات.

 


جمصة

إزالة مقابر

التنمية المحلية

إزالة التعديات على الأراضى

اخبار مصر

املاك الدولة

استغلال ازمة كورونا

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