اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التنمية الافريقى": "كورونا" يحفز للاستثمار في الأطقم الطبية بالقارة السمراء

الخميس، 09 أبريل 2020 05:53 م
التنمية الافريقى": "كورونا" يحفز للاستثمار في الأطقم الطبية بالقارة السمراء بنك التنميه الإفريقى
وكالات - أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد البنك الأفريقي للتنمية أنه فيما يحتفل المجتمع الدولي بمساهمات العاملين الصحيين والاعتراف بهم، والذين يتواجدون على الخطوط الأمامية للاستجابة الدولية المستمرة لجائحة كورونا المستجد "كوڤيد-19"، فإن الوباء ينبغي أن يمثل حافزًا إضافيًا لتحديد أولويات الاستثمار في العاملين الصحيين في القارة السمراء.

 

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أشار البنك  في سياق تقرير نُشر عبر موقعه الإليكتروني، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى عاملين صحيين مدربين جيدًا يمكنهم الاستجابة بفعالية أثناء الأوبئة والأزمات الصحية الأخرى، موضحا أن مشاركته في أسبوع العاملين الصحيين العالمي 2020 (5-11 أبريل) الذي أطلق تحت عنوان "رواد على الخط الأمامي" تمحورت حول أن العاملين بمجال الصحة غالبا ما يعرضون أنفسهم وأسرهم لخطر كبير أثناء عملهم لإنقاذ وتحسين الحياة.

 

وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار "كوڤيد -19" في تهديد الأرواح وسبل العيش والأنظمة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا، بدأ البنك في نشر الموارد المالية لمساعدة البلدان الأفريقية في مكافحة الوباء، حيث وافق الأسبوع الماضي على منحة قدرها 2 مليون دولار لمنطقة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا لاستخدامها في تعزيز قدرة 41 دولة أفريقية على الوقاية من العدوى واختبارها وإدارة الحالات.

 

وأكد البنك أنه سيستمر في الاستفادة من موارده المالية وخبرته لتعزيز تطوير إمكانيات العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء القارة، لافتا إلى أنه بينما يحتفل المجتمع الدولي بأسبوع عمال الصحة العالمي، يحث البنك المجتمعات والحكومات في جميع أنحاء أفريقيا على الاعتراف بالخدمات والإنجازات الاستثنائية للممرضات والقابلات في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، إذ يجب أن يكون الاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم أولوية إنمائية لجميع البلدان.

 

ولفت البنك إلى أن أسبوع العاملين الصحيين العالمي 2020 يؤكد أيضًا على الحاجة إلى توسيع فرص أكبر للقيادة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية - وخاصة النساء، الذين يشكلون أكثر من 70 ٪ من القوى العاملة الصحية العالمية.

 

واضاف البنك في تقريره أنه خلال يوم الصحة العالمي تم الاعتراف بالممرضات والقابلات على وجه التحديد بين جميع العاملين الصحيين، لدورهم الحيوي في تعزيز الأهداف الصحية الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، وصحة الأم والطفل، والأمراض المعدية وغير المعدية، ومع ذلك، ففي عام 2018 لم يكن لدى أفريقيا سوى 1.06 ممرضة وقابلة لكل 1000 شخص، وبالنظر إلى الزيادة السكانية في القارة، فإن هذا أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وكذلك أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

 


بنك التنميه الافريقى

كورونا

فيروس كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة