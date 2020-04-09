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التموين: 36 مليار جنيه حجم السلع المنصرفة على البطاقات التموينية خلال عام

الخميس، 09 أبريل 2020 10:38 ص
التموين: 36 مليار جنيه حجم السلع المنصرفة على البطاقات التموينية خلال عام اجتماع وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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استعرضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 30-6-2019.


واستعرض اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقريراً عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية فى 30 يونية 2019 وجاء حجم الأعمال للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 60 مليار جنيه للعام المالى 2018/2019 مقابل 68 مليار جنية العام السابق.

 

كما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال العام بالشركات التابعة نحو 472 مليون جنيه، مقابل 375 مليون جنيه العام السابق هذا فضلاً عن أعمال التطوير التى تقوم بها الشركة القابضة فى قطاع الأغذية المحفوظة وقطاع الزيوت والمطاحن وشركة السكر والصناعات التكاملية.



وأوضح التقرير، أن حجم السلع المنصرفة على البطاقات التموينية بلغ نحو 36 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح للشركات التابعة نحو 800 مليون جنيه العام الحالى، مقابل 1,2 مليار جنيه العام السابق، بإنخفاض قدره 400 مليون جنيه، نظراً للزيادة التى شملت الأجور وأسعار الطاقة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم زيادة أسعار السلع الأساسية فى ضوء الدور الاجتماعى الذى تقوم به الشركة القابضة والتزام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستقرار الأسعار فى السوق المحلى.

 

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة والشركات التابعة، تعد أحد اهم أذرع وزارة التموين فى مجال توفير وإتاحة كافة السلع الغذائية في مختلف المنافذ السلعية، وذلك بالكميات المطلوبة والتي تفى بالاحتياجات دون وجود أى أزمات أو اختناقات فى أى سلعة على مستوى الجمهورية وبجودة عالية وسعر مناسب فضلاً عن دورها الاستراتيجى فى إبرام العديد من التعاقدات السلعية الداخلية والخارجية، وذلك تنسيقاً مع الجهات المعنية بالدولة.



وتتبنى الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة طموحة لتطوير فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، فضلاً عن التوسع فى افتتاح منافذ مشروع جمعيتي بمراحله المختلفة بهدف وجود أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة لدى وزارة التموين.



وقدم المصيلحي الشكر لكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والعاملين بها وشركاتها التابعة نظراً لما يبذلونه من جهود فى مجال الصناعات الغذائية

 


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