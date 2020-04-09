التموين تحرر 45 محضر مخالفة للتجار بـ 5 مدن بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بقيادة عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية وبقالي التموين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان لضبط الأسواق وعدم ترك المواطن ريسة لجشع بعض التجار ومحتكرى السلع.

واسفرت الحملة، عن تحرير 45 محضر متمثلة في سلع مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر، وسلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وذلك بمنطاق الخصوص، والخرقانية، والقناطر الخيرية وترسا، وقها، وشبين القناطر، والزهويين، ونوي، وطحانوب، وأم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.