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البيت الأبيض يطلب بإجراء اختبارات فيروس كورونا لصحفيى الإحاطة اليومية

الخميس، 09 أبريل 2020 11:00 م
البيت الأبيض يطلب بإجراء اختبارات فيروس كورونا لصحفيى الإحاطة اليومية البيت الأبيض
كتب هيثم سلامة

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من المقرر أن يخضع الصحفيين الذين يحضرون جلسة الإحاطة اليومية عن فيروس كورونا، لاختبارات عن فيروس كورونا  COVID-19 في ضوء أنباء تفيد بأن أحد الصحفيين الذي كان حاضرا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضى يعاني من أعراض كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الصحفيين سيخضون ذلك الإجراء الوقائى بعد وجود تقارير تفيد بأن صحفى ظهرت عليه بعض أعراض إصابة بفيروس كورونا، بينما لم يتم الإعلان على نتيجة إصابته من عدمه حتى الآن.

البيت الأبيض
البيت الأبيض

وقال البيت الأبيض في بيان له:"سيُجرى هذا الاختبار بخصوصية مطلقة، ستقوم الوحدة الطبية بالبيت الأبيض بإجراء اختبار كورونا  COVID-19 على جميع أعضاء الصحافة الذين يخططون للمشاركة في إحاطة فريق العمل اليوم ، بما في ذلك المراسلين والمصورين والفنيين".

وفقا لرئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض جون كارل، لا تزال نتائج اختبار الشخص الذي يعاني من الأعراض معلقة.

وكانت أعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض أن البيت الأبيض سيجري اختبارات على فيروسات التاجية على جميع الصحفيين المقرر حضورهم جلسة إحاطة لمناقشة مهام مكافحة فيروسات كورونا يوم الخميس كإجراء وقائي.

قال رئيس المنظمة جوناثان كارل: "يحدث هذا اليوم في ضوء الأنباء التي صدرت أمس عن تعر صحفي بالبيت الأبيض  كان متواجدا يوم الثلاثاء لأعراض تتوافق مع فيروس كورونا" ، مضيفًا أن الصحفي كان من المتوقع نتائج اختبار فيروسات التاجية في وقت لاحق اليوم.

وغرد بيتر بيكر، صحفى في جريدة نيويوك تايمز الأمريكية في البيت الأبيض:" سيجري البيت الأبيض اختبارا سريعا للفيروس كورونا على جميع الصحفيين قبل السماح لهم بحضور الإحاطة اليومية بعد ظهر اليوم مع الرئيس بعد أن مرض موظف في الأخبار كان في المبنى يوم الثلاثاء".

وأوضح:" بدأ أطباء البيت الأبيض بالفعل في اختبار كل من اقترب من الرئيس ونائبه الأسبوع الماضي ، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إشراك كافة الصحفيين".

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