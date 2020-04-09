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"البركة فى الشباب" حملة لتطهير المدارس بقرية المراشدة فى قنا

الخميس، 09 أبريل 2020 04:46 م
"البركة فى الشباب" حملة لتطهير المدارس بقرية المراشدة فى قنا حملة "البركة في الشباب" تنظم حملة تعقيم للمدارس ورمركز الشباب بقنا
قنا- وائل محمد

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نظمت حملة "البركة في الشباب"، بقرية المراشدة شمال بمحافظة قنا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، فعاليات لتعقيم المدارس ومراكز الشباب ببقرية المراشدة ومدارس مركز الوقف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

1 حملة البركة في الشباب تنظم حملة تعقيم للمدارس ورمركز الشباب بقنا
حملة البركة في الشباب تنظم حملة تعقيم للمدارس ورمركز الشباب بقنا

وقامت الحملة بتعقيم شوارع ومنازل نجع بيومي ونجع على حسن ومدرسة الفصل الواحد ومدرسة علي حسن للتعليم الأساسي والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، ومركز شباب المراشدة، وتستمر الحملة في عملها اليومى داخل القرية وتنظيم حملات توعية للمواطنين.

2 حملة البركة في الشباب تنظم حملة تعقيم للمدارس ورمركز الشباب بقنا
 حملة البركة في الشباب 
 

من جانبه قال أحمد المراشدي، إن لحملة هدفها الحفاظ على مشاركة الدولة فى حربها ضد فيروس "كورونا" المستجد، وضرورة اتباع طرق الوقاية الصحيحة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها الدولة ممثلة في وزارة الصحة.

وأشار إلى أن التزام وتكاتف الجميع من أفراد ومؤسسات هو الحل الأمثل لعبور هذه المحنة الصعبة والوصول لمنطقة الأمان وتجنب السيناريوهات التي حدثت بدول كبري مثال إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

3 حملة البركة في الشباب تنظم حملة تعقيم للمدارس ورمركز الشباب بقنا
 حملة تعقيم للمدارس ورمركز الشباب بقنا
 

وكان محافظ قنا، ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس.

 

جدير بالذكر، أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

 
5 حملة البركة في الشباب تنظم حملة تعقيم للمدارس ورمركز الشباب بقنا
حملة تعقيم للمدارس ورمركز الشباب بقنا

 


حملة البركة في الشباب

قرية المراشدة

محافظة قنا

تعقيم المدارس

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