وأعربت عن أملها في أن تتجاوب جماعة الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة التي من شأنها أن تفتح المجال إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في كافة الأراضي اليمنية وتحقن دماء اليمنيين، وتمهد السبيل لاستئناف المفاوضات السياسية بجهود السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن الشقيق.
 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،رحب  بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف" تحالف دعم الشرعية فى اليمن" وقف إطلاق نار شامل فى اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس 9 إبريل 2020 .