البحرية الأمريكية: نقل بحار من حاملة تيودور روزفلت لوحدة العناية المركزة

رويترز

قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس إن بحارا من حاملة الطائرات تيودور روزفلت، نُقل إلى وحدة العناية المركزة في جوام بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضى، بينما قفز عدد حالات الإصابة بالفيروس على متن الحاملة لما يزيد على 400.

يأتي ذلك بعد استقالة توماس مودلي من منصب القائم بأعمال وزير البحرية، يوم الثلاثاء، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة فى القضاء على تفشى الفيروس على الحاملة.

وقالت البحرية فى بيان، إن البحار كان فى فترة عزل 14 يوما عندما نُقل إلى مستشفى البحرية الأمريكية فى جوام اليوم الخميس.

وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات اليوم الخميس 416، ارتفاعا من 286 حالة أمس.