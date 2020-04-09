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الانتهاء من زراعة مساحة 30 فدان نخيل بقرية المنيرة فى الوادى الجديد

الخميس، 09 أبريل 2020 09:03 م
الانتهاء من زراعة مساحة 30 فدان نخيل بقرية المنيرة فى الوادى الجديد مزرعة النخيل
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، مشروع زراعة النخيل شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، حيث جرى الانتهاء من زراعة مساحة 30 فدان من المستهدف 200 فدان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل لمضاعفه الإنتاج بزراعة 2.5 مليون نخلة علي أرض المحافظة.

 

واشاد الزملوط، بمعدلات التنفيذ بالمشروع الذي يستخدم نظم الري الحديثة، ووافق علي طلب تصريح حفر بئر ري يجري تشغيله بالطاقة الشمسية، مؤكدًا أن المحافظة وضعت تيسيرات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات المتنوعة للمحافظة خاصة للمشروعات الزراعية.

 

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،  تفقد السبت الماضى  مشروع مزرعة النخيل النموذجية بقرية القلمون بمركز الداخلة، والمقام على مساحة 200 فدان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل لمضاعفه الإنتاج بزراعة 2.5 مليون نخلة علي أرض المحافظة.

 

واشاد الزملوط بمعدلات التنفيذ بالمشروع، واستجاب لطلب صاحب المشروع ، كما وافق على تخصيص 500 فدان اضافيه لزراعه أصناف أخرى من النخيل عالي الجدوى الاقتصادية مثل البارحي والمجدول.

 

وكان قد أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن تخصيص 85 الف فدان لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 2 مليون فدان نخلة في مراكز وقرى المحافظة مؤكدًا توقف عملية تخصيص الأراضي لتنفيذ هذه المبادرة، حيث إن المساحة المخصصة تكفي لزراعة 4 مليون نخلة، وسبب التوقف هو متابعة مدي جدية المنتفعين بهذه الأراضي والالتزام بزراعة النخيل خلال 4 سنوات وهي المدة المخصصة لتنفيذ المبادرة.

 

وقدمت المحافظة حزمة من التيسيرات والحوافز لتشجيع المستثمرين، لاستثمار أموالهم في زراعة النخيل خاصة أنه من المحاصيل التي تدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه حفاظًا على المخزون الجوفي المائي، كما تولت المحافظة من جانبها تطوير مجمع التمور بتمويل من وزارة التعاون الدولي، وإقامة مصنع لإنتاج دبس البلح و السكر السائل والخميرة و الكحول و المربى و البسكوت بالبلح والبدء في صناعة الأعلاف من المخلفات، كما جري البدء في إنشاء أول معامل لإنتاج فسائل بنظام زراعة الأنسجة تحافظ على السلالة وتعطى جودة إنتاجية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.


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