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الإمارات.. مجلس الشارقة للتعليم يطلق مبادرة "همتك" لطلبة المدارس

الخميس، 09 أبريل 2020 02:19 م
الإمارات.. مجلس الشارقة للتعليم يطلق مبادرة "همتك" لطلبة المدارس طلبة الشارقة - أرشيفية
وكالات

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أطلق مجلس الشارقة للتعليم مبادرة "همتك"، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الامارة تحت شعار "كافئ نفسك بعد الساعات الدراسية عن بعد بأنشطة تزرع الإيجابية"، وتتضمن مجموعة من المشاريع والمسابقات الرامية إلى ملء فراغ الطلبة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، إن المبادرة تتضمن جملة من الفعاليات النوعية التي تم اختيارها بدقة لتكون ذات جدوى وقيمة تربوية وتعليمية وصحية على طلبتنا الذين يتعلمون عن بعد نتيجة الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة والعالم .

وأكد الملا، أن المجلس يعمل ضمن خطته الاستراتجية على محور مهم هو بناء الشخصية الطلابية المتوازنة والمسلحة بالعلم والقيم، لافتا إلى أن المبادرة ترعى كذلك الطلبة بدنياً وصحيا وتثري تجاربهم وتعزز التفكير الإبداعي لديهم .

وأضاف الملا، ان غايتنا الوصول إلى أبنائنا الطلبة حتى وهم في منازلهم والعمل على تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة والاستثمار فيهم بما يحقق رؤية دولة الامارات، مشيرا إلى أن المجلس بصدد تنفيذ مزيد من الفعاليات والبرامج التعليمية.

وتتضمن المبادرة مشروع "برنامج يومى لحياة أفضل " لطلبة المدارس فى جميع المراحل الدراسية يتم من خلاله إعداد جدول اسبوعى بالأنشطة اليومية لمدة 4 أسابيع يتم عرضه في انستجرام مجلس الشارقة للتعليم ويهدف الى تزويد الطلبة بالأنشطة المتنوعة وحمايتهم من آثار وقت الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة الى جانب اكتشاف المواهب الكامنة وتنمية الجانب الجماعي والتعاون وروح الفريق في العمل وتنمية روابط الألفة والمحبة بين أفراد العائلة.

وتنضوى تحت المشروع الثانى مسابقتان الأولى "مسابقة اصنعها بنفسك " لطلاب مدارس إمارة الشارقة من الصف التاسع وحتى الحادى عشر وتقوم فكرتها على انجاز الطالب لعمل يدوى مع تصوير كافة المراحل حتى الحصول على النتيجة النهائية بالفيديو وتهدف المسابقة الى مساعدة الطلبة على التعبير عن الذات واكسابهم عدة مهارات منها مهارات حلّ المشاكل ومهارات حركية دقيقة ومهارات اجتماعية الى جانب اكتشاف الموهوبين واشراكهم في دورات تدريبية لتطوير موهبتهم .


الامارات

الشارقه

كورونا

همتك

كجلس الشارقه

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