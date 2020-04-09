الإمارات تطلق نظاما ذكيا لميزانيات الوظائف.. اعرف التفاصيل

وكالات

أطلقت وزارة المالية وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، اليوم، النظام الذكى لميزانيات الوظائف.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يعتبر النظام الأول من نوعه في المنطقة لما يقدمه من خصائص وخدمات تقوم على ربط ميزانية الوظائف مع التنفيذ الفعلى والاحتساب الآلى للوفورات المحققة عن التنفيذ ومرونة استخدامها بالميزانية الأمر الذي يحقق الاستفادة الأمثل من الوقت والجهد ويلغى كافة المعاملات الورقية بنسبة 100%.

وأكد سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أهمية إطلاق النظام الذكى لتعديل ميزانيات الوظائف باعتباره خطوة ترتقي بعملية إعداد وتنفيذ وأتمتة مشروع الميزانية وفق أفضل الممارسات العالمية إذ يوظف النظام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى وتطبيقات التعلم الآلى ليكفل سلامة النظام المالى.

وأشار إلى المكانة المهمة التى تحتلها وزارة المالية كواحدة من أهم الجهات الرائدة عالميا في مجال توفير الخدمات المالية الذكية حيث اتخذت الوزارة العديد من الخطوات الاستشرافية والاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية والاستفادة من تقنياتها فى توفير الخدمات للجهات والمؤسسات فى القطاعين الحكومى والخاص وبما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

وقال إن وزارة المالية اطلقت النظام الذكى الجديد، انطلاقا من حرصها على توفير كافة أطر الدعم للجهات الحكومية الاتحادية وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال تبنيها للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الإلكترونية المتطورة التى ازدادت أهميتها بشكل كبير فى وقتنا الحالى حيث تلتزم وزارة المالية بتوفير كافة سبل الدعم للجهات الاتحادية المطبقة للنظام ومساندتها فى تدريب كوادرها وتأهيلهم للعمل على النظام وتحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته.