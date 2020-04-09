اليوم السابع
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الإليزية: ماكرون "يرفض" الزج بمنظمة الصحة فى حرب بين الصين وأمريكا

الخميس، 09 أبريل 2020 12:00 ص
الإليزية: ماكرون "يرفض" الزج بمنظمة الصحة فى حرب بين الصين وأمريكا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (رويترز)

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أبدى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية فى اتصال مع مديرها، وذلك بعد يوم من انتقاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمنظمة الدولية.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لرويترز "أكد (ماكرون) على ثقته ودعمه للمنظمة ورفض الزج بها فى حرب بين الصين والولايات المتحدة".

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى عدم تسييس أزمة فيروس كورونا المستجد بعد انتقادات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت مبكر من صباح اليوم، وصف هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، تفشى فيروس كورونا المستجد فى القارة بأنه "مقلق للغاية"، وحث الحكومات على "توخى الحذر البالغ" قبل تخفيف الإجراءات التى تفرضها للحد من انتشاره.

وقال كلوج فى مؤتمر صحفى افتراضى "الارتفاع الكبير فى حالات الإصابة عبر الأطلسى يعطى صورة لا تزال تثير قلقا بالغا فى أوروبا. ما زال الطريق طويلا أمامنا".

 

 

 


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