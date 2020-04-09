الإفراج عن 1400 سجين فى مالى لتخفيف الزحام بسبب كورونا

هند المغربي

أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ، عفوًا رئاسيا على أكثر من 1400 سجين، بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون وسط إجراءات مكافحة تفشي فيروس كرونا المستجد في البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء مالي، فأن الأشخاص المشمولين بالعفو الرئاسي كانوا قد أدينوا بتهم من ضمنها الاحتيال وخيانة الثقة وغيرهما.

وسجلت مالي، حتى 7 من أبريل الجاري، 56 حالة إصابة مؤكدة بفيروس منها 12 حالة شفاء، وست وفيات.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى مالى، اليوم الأربعاء، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الإذاعة المالية نقلا عن بيان للوزارة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا فى جمهورية مالى، وصل اليوم إلى 56 مصابا وأن 12 من المصابين تم شفاؤهم فيما يتابع 44 شخصا علاجهم فى المستشفيات.

وأضاف البيان، أن البحث مستمر فى تحديد وإيجاد جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع المصابين.

وكانت وزارة الصحة فى جمهورية مالى، قد أعلنت فى وقت سابق، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأضافت الوزارة، فى بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أنه وبتسجيل الحالات الثلاث الجديدة يصل عدد المصابين بالفيروس فى مالى إلى 31 شخصًا.

وأشار البيان، إلى وفاة مصاب يبلغ من العمر 76 عاما كان يتلقى العلاج فى مستشفى كايز وتم التعرف على 925 شخصًا كانوا على اتصال ببعض المصابين وأن عمليات البحث مستمرة للعثور على أشخاص آخرين كانوا على اتصال بالمرضى.