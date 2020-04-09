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الأوقاف تتبرع بألف قناع للوجه يحمى من كورونا لمستشفيات الصحة

الخميس، 09 أبريل 2020 08:53 م
الأوقاف تتبرع بألف قناع للوجه يحمى من كورونا لمستشفيات الصحة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التبرع بألف درع واق لوزارة الصحة كدفعة أولى على أن تتحمل وزارة الأوقاف تكلفة هذه الدروع من مواردها الذاتية من باب البر.

وأكد جمعة فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى تقديرًا لما تقوم به وزارة الصحة وأطقمها الطبية والمعاونة من خدمة جليلة للمجتمع في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووجه المجموعة الوطنية للأوقاف بسرعة توريد الكمية، لتقوم الوزارة بدورها بتسليمها لوزارة الصحة كدفعة أولى.

وأضاف بيان الأوقاف:"في ظل الطلب الكبير على درع الوجه الواقي الشفاف من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، نظرًا لما يتمتع به الدرع من جودة ومواصفات عالية وسعر لا يمكن مقارنته بأي درع مثيل في الأسواق على الإطلاق ، كانت مستشفى الحسين الجامعي ، ومستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف أول المستشفيات التي حصلت على طلبية من هذه الدروع الشفافة الواقية للوجه".

وقناع الحماية من الوجه الذى تنتجه وزارة الأوقاف، يوفر حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين ، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأكدت الوزارة أن من بين أهداف إنتاج القناع، هو أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين بينما هذا القناع يساعد فى عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين، ويفيد العاملين في جميع المهن التي تتطلب قناع للوجه، ويوفر حماية مضاعفة مع الكمامات الطبية للعاملين في الأماكن التي تحتوى على تجمعات مثل المواقع والمصانع والمستشفيات وغيرها.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث أنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش بما يضمن استخدامه لأكبر مدة ممكنة بالإضافة إلى أنه يزيد فاعلية ويطيل من عمر الكمامات عن طريق تجنب تعرضها المباشر للفيروسات، كما أنه لا يحتاج إلى تطهير بالكحول أو الكلور ، ويحمى الوجه بالكامل من الرأس وحتى الذقن، وتصميم القناع مفتوح من الأسفل نسبيا ليتيح حركة الحركة للوجه دون التعارض مع الأكتاف كما أنه يعطى أكبر مساحة تغطية للوجه.

كما تتميز المواد الداخلة فى صناعة القناع بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة الى أسفل الذقن ، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيه فقط للقناع الواحد .


الأوقاف

قناع الوجه للوقاية من كورونا

الصحة

اخبار مصر

كورونا

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