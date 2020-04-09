الأمير وليام وكيت ميدلتون يشكران المعلمين والطلاب فى مكالمة فيديو.. اعرف القصة

كتب هيثم سلامة

حرص الأمير وليام وكيت ميدلتون ، دوق ودوقة كامبريدج، التواصل مع المعلمين والعاملين في مدرسة كاسترتون الابتدائية في مدينة بيرنلي بإنجلترا، من على بعد خلال بقائهما في المنزل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما تحدث الزوجان مع الطلاب وأعجبوا بمشاريع الفنون والحرف اليدوية الخاصة بهم.

ونشر حساب قصر كنسينجتون، عبر موقع انستجرام "فيديو" خلال محادثتهما مع التلاميذ والمعلمين، وعلق قائلاً :" خصص المعلمون في جميع أنحاء المملكة المتحدة وقتهم لإبقاء المدارس مفتوحة لأطفال الضعفاء، حيث اتصل دوق ودوقة كامبريدج بالمعلمين والعاملين بالمدرسة في أكاديمية كاسترتون الابتدائية ليشكرهم على عملهم الشاق وتفانيهم ويتمنى للأطفال عيد فصح سعيد للغاية".

ووجه دوق ودوقة كامبريدج ، الشكر إلى المعلمين وتحدثا مع الطلاب حول الأنشطة التي كانوا يمارسونها خلال تلك الفترة غير المسبوقة ، سواء كانت الحرف أو الرسم.





يشار ان الأمير البريطاني وليام وزوجته الدوقة كيت ، الناس على الاهتمام بصحتهم النفسية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد. وكتبا على حساب قصر كينزنجتون الرسمي على تويتر "الأسابيع القليلة الماضية كانت مثير لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتا لدعم بعضنا البعض ونجد سبلا للعناية بصحتنا النفسية" وأضافا "من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".