الأمير وليام وكيت ميدلتون يشكران المعلمين والطلاب فى مكالمة فيديو.. اعرف القصة

حرص الأمير وليام وكيت ميدلتون ، دوق ودوقة كامبريدج، التواصل مع المعلمين والعاملين في مدرسة كاسترتون الابتدائية في مدينة بيرنلي بإنجلترا، من على بعد خلال بقائهما في المنزل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما تحدث الزوجان مع الطلاب وأعجبوا بمشاريع الفنون والحرف اليدوية الخاصة بهم.
ونشر حساب قصر كنسينجتون، عبر موقع انستجرام "فيديو" خلال محادثتهما مع التلاميذ والمعلمين، وعلق قائلاً :" خصص المعلمون في جميع أنحاء المملكة المتحدة وقتهم لإبقاء المدارس مفتوحة لأطفال الضعفاء، حيث اتصل دوق ودوقة كامبريدج بالمعلمين والعاملين بالمدرسة في أكاديمية كاسترتون الابتدائية ليشكرهم على عملهم الشاق وتفانيهم ويتمنى للأطفال عيد فصح سعيد للغاية".
Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children. The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication - and to wish the children a very Happy Easter 🐣
ووجه دوق ودوقة كامبريدج ، الشكر إلى المعلمين وتحدثا مع الطلاب حول الأنشطة التي كانوا يمارسونها خلال تلك الفترة غير المسبوقة ، سواء كانت الحرف أو الرسم.
يشار ان الأمير البريطاني وليام وزوجته الدوقة كيت ، الناس على الاهتمام بصحتهم النفسية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد. وكتبا على حساب قصر كينزنجتون الرسمي على تويتر "الأسابيع القليلة الماضية كانت مثير لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتا لدعم بعضنا البعض ونجد سبلا للعناية بصحتنا النفسية" وأضافا "من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".
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