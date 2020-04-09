الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الأنظمة الصحية للدول العاجزة عن مواجهة كورونا

نيويورك أ ش أ

دعا المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى مساعدة ورفع كفاءة الأنظمة الصحية للدول العاجزة عن مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وإمدادها بكافة المستلزمات والمعدات الطبية لمجابهته.

وقال دوجاريك ـ فى حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" مع الإعلامية أمل رشدى، عبر الأقمار الصناعية من نيويورك بث مساء اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب انتشار فيروس كورونا وتدعو دول العالم إلى تعاون علمى جماعى للتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس والقضاء عليه من أجل إنقاذ العالم من أزمة إنسانية لم تحدث منذ عقود.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة حذر من تأثير فيروس "كورونا" على المناطق التى تشهد نزاعات، قائلا :" لقد حان الوقت لإنهاء الصراع المسلح والتركيز معا على معركة حياتنا الحقيقية" للقضاء على هذه الجائحة التى أصبحت تهدد العالم بأسره.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش دعا كافة الدول لبلورة رؤية مشتركة ووضع خطة تضامنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمنتشر حول العالم.

وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم المبادرات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا .. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحاول التوسط لإنهاء النزاعات فى دول من بينها سوريا واليمن وليبيا، فى الوقت الذى تقدم فيه مساعدات إنسانية لملايين المدنيين.