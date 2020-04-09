الأطباء يؤدون صلاة الجنازة على متوفيين بكورونا داخل مستشفى العزل فى بلطيم

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أدى أطباء مستشفى بلطيم النموذجى بمحافظة كفر الشيخ صلاة الجنازة على أثنين متوفيين ، كانا مصابين بفيروس كورونا ، بحسب أسرة المتوفيين

وأكد شهود عيان على صلة بأسرة المتوفيين الذين حضروا إلى بلطيم لتسلم الجثامين، أن المصابين توفيا جراء مضاعفات فيروس كورونا وأنه تم صلاة الجنازة عليهما اليوم بمستشفى العزل بمستشفى بلطيم النموذجي،لافتين إلى أن أحد المتوفين من محافظة الإسكندرية والثاني من دمياط

وأكد شهود العيان أن المريضين المصابين بفيروس كورونا كانا يتلقيا علاجها بمستشفى العزل ببلطيم وهما " عطيه. أ. ي" من دمياط كان محول من حميات دمياط في 6 ابريل الجاري، و"احمد. أ. ج" 68 سنه، محمول من حميات الاسكندريه.

وكانت مستشفى العزل بلطيم بدأ استقبال الحالات من عدد من المحافظات بتابعه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ منتصف الاسبوع الماضي وسط تواجد عدد من الأطباء والممرضين من مديرية الصحه ومستشفى كفر الشيح الجامعي.

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالدور الذي يقوم به الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بالقطاع الصحي، والذين أعلنوا رغبتهم بالاقامةبمستشفى العزل وبدور نقابة الأطباء.