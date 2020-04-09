اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأطباء يؤدون صلاة الجنازة على متوفيين بكورونا داخل مستشفى العزل فى بلطيم

الخميس، 09 أبريل 2020 03:39 م
الأطباء يؤدون صلاة الجنازة على متوفيين بكورونا داخل مستشفى العزل فى بلطيم جثه - أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى أطباء مستشفى بلطيم النموذجى بمحافظة كفر الشيخ صلاة الجنازة على أثنين متوفيين ، كانا مصابين بفيروس كورونا ، بحسب أسرة المتوفيين
 
وأكد شهود عيان على صلة بأسرة المتوفيين الذين حضروا إلى بلطيم لتسلم الجثامين، أن المصابين توفيا جراء مضاعفات فيروس كورونا وأنه تم صلاة الجنازة عليهما اليوم بمستشفى العزل بمستشفى بلطيم النموذجي،لافتين إلى أن أحد المتوفين من محافظة الإسكندرية والثاني من دمياط 
 
وأكد شهود العيان أن المريضين المصابين بفيروس كورونا  كانا يتلقيا علاجها بمستشفى العزل ببلطيم وهما " عطيه. أ. ي" من دمياط كان محول من حميات دمياط في 6 ابريل الجاري، و"احمد. أ. ج" 68 سنه، محمول من حميات الاسكندريه.
 
 
وكانت مستشفى العزل بلطيم بدأ استقبال الحالات من عدد من المحافظات بتابعه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ منتصف الاسبوع الماضي  وسط تواجد عدد من الأطباء والممرضين من مديرية الصحه ومستشفى كفر الشيح الجامعي. 
 
وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالدور الذي يقوم به الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بالقطاع الصحي، والذين أعلنوا رغبتهم بالاقامةبمستشفى العزل وبدور نقابة الأطباء. 
 
 
 

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

تبرع محافظ كفرالشيخ

عزل مستشفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعافى الحالة الثانية بكفر الشيخ.. ومصاب بكورونا ينصح الأهالى بعدم التهاون

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:01 م

فيها حاجة حلوة.. مبادرات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ.. مدير مستشفى أغلق عيادته وتنازل عن مستحقاته للعمال.. توزيع شنطة الخير على 7 آلاف أسرة.. والتبرع بآلاف الكمامات.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:00 م

فض سوقين بإحدى القرى وتعقيم المصالح الحكومية وإزالة تعديات بكفر الشيخ

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:48 م

صور.. حملات تطهير وتعقيم وتوعية لشباب وفتيات مستقبل وطن بكفر الشيخ

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة