الأردن يبدأ حظر تجوال شامل منتصف الليلة ولمدة 48 ساعة

كتب- هاشم الفخراني

قال العميد الركن مازن الفراية -مدير خلية إدارة الأزمة بالأردن إنه وبناءً على إعلان أمر الدفاع رقم (6) و فرض حظر التجول الشامل والذي يبدأ منتصف هذه الليلة حتى منتصف ليلة السبت لن يتم السماح للمواطن بخرق حظر التجول ولن يتم التهاون مع من يخترقه من قبل المواطنين

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية عن "الفراية" أن حظر التجول الشامل يطبق أيضاً على أصحاب تصاريح التنقل الالكترونية، إلا أن هنالك بعض الاستثناءات فقط لمن يعملون في القطاعات الحيوية لاستدامة الحياة اليومية خلال حظر التجول .

وأشار إلى إن عدم تقيد المواطن بالتعليمات ساعد في انتشار الوباء بأكثر من منطقة في محافظة العاصمة وفي محافظات المملكة وعليه جاء قرار حظر التجول الشامل مدة 48 ساعة لضرورة تسهيل تمكين الفرق الاستقصاء الوبائي للوصول للمخالطين وأخذ العينات المطلوبة لفحص فيروس كورونا.

وبين الفراية ان القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية تعمل خلال حظر التجول الشامل على إعادة تشكيلها وانتشارها من جديد، محذراً أن حركة المواطنين تعيق حركة وعمل الكوادر الطبية والاجهزة الامنية وسيكون هنالك تكرار لهذا الحظر الشامل بالأيام القادمة