اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 372 حالة

الخميس، 09 أبريل 2020 07:19 م
الأردن تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 372 حالة كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت الأردن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي وصل إلى 372 حالة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

وعلى جانب آخر، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن بعض الدول الأفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة وحثوا على زيادة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس على وجه السرعة في المنطقة.

 

وقال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف اليوم الخميس، "خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل".

 

وأردف قائلا "إذا استمر هذا الاتجاه، ونتعلم أيضا مما حدث فى الصين وأوروبا، فقد تواجه بعض الدول ذروة هائلة فى وقت قريب جدا". وأضاف أن هذه الذروة قد تصل فى الأسابيع المقبلة لكنه لم يذكر دولا بالاسم.

 

وتشير إحصائيات لرويترز، استندت إلى بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في أفريقيا منخفض نسبيا حتى الآن إذ جرى تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة و562 حالة وفاة.

 

وقالت ماتشيديسو مويتى المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، إن هناك "حاجة ملحة" لتوسيع القدرة على إجراء الفحوصات لتتجاوز العواصم في أفريقيا إذ يتفشى الفيروس في مختلف أرجاء الدول.

 

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس لدبلوماسيين فى جنيف: "دون المساعدة والعمل الآن، قد تعانى الدول الفقيرة والمجتمعات الضعيفة من دمار هائل، مضيفا  "عدد الإصابات في أفريقيا قليل نسبيا الآن، لكنه يتزايد بسرعة".

 

واشار إلى الخسائر التي حدثت حتى في الدول الغنية خلال 100 يوم منذ أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى بحالات "التهاب رئوي لسبب غير معروف" في مدينة ووهان.

 

 

 

 

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

ارتفاع عدد الاصابات فى افريقيا

ارتفاع الوفيات فى افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة