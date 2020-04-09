اليوم السابع
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الآثار تمدد إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية حتى 23 إبريل

الخميس، 09 أبريل 2020 05:07 م
الآثار تمدد إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية حتى 23 إبريل متحف
كتبت آمال رسلان 

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قررت وزارة السياحة والآثار استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية امام الزيارة لحين إشعار اخر، بالإضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية وحتى 23 إبريل.

ويأتى ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باستمرار حظر التجوال وتعليق حركة الطيران والاحتفاليات التي تضم عدد كبير من تجمعات المواطنين، واستمرار غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الرياضية، وذلك استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".

وخلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية. جدير بالذكر ان وزارة السياحة والآثار كانت قد اغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق امام الزائرين من الخارج، كما قامت بتعليق جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ يوم الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 15 ابريل الجاري.

  سوف تقوم وزارة السياحة والاثار خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بنشر عددا من الجولات الإرشادية بالمتاحف عبر صفحاتها الرسمية علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في اطار المبادرة التي اطلقتها الوزارة الاسبوع الماضي لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية  لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.

  وتتضمن هذه الجولات شرح لعشرين قطعة اثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية اثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد. 


الاثار

المواقع الاثرية

حظر التجوال

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