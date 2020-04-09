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اضبط مخالفة.. زحام داخل سوق شبين الكوم فى المنوفية رغم قرار غلق الأسواق

الخميس، 09 أبريل 2020 01:40 م
اضبط مخالفة.. زحام داخل سوق شبين الكوم فى المنوفية رغم قرار غلق الأسواق زحام داخل سوق شبين الكوم
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت منطقة مزلقان القطار "أبو عجوة"، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، زحاما شديدا فى السوق الخضار بالمدينة رغم قرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بقرارات غلق المحلات العامة فى مواعيدها المقررة وغلق الأسواق نهائيا منعا للتزاحم، يأتى هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، قد شن حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف 
والمهندس محمد الزرقانى، والمهندس طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، ومنه سوق "الكوم الأحمر، سدود "بمركز ومدينة منوف، منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين.

كما قام مجلس مدينة منوف بتشميع عدد من المحلات المخالفة بقرى المركز، وإلقاء القبض على المخالفين من قبل شرطة منوف برئاسة العميد خربوش مأمور مركز منوف، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث،والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف. 

وأكد المحاسب رجب النقيدى رئيس المدينة، استمرار فى المتابعة على جميع الاسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

زحام داخل سوق شبين الكوم (1)

 

 

زحام داخل سوق شبين الكوم (2)
 

 

زحام داخل سوق شبين الكوم (3)
 

 

زحام داخل سوق شبين الكوم (4)
 

 

زحام داخل سوق شبين الكوم (5)
 

 

زحام داخل سوق شبين الكوم (6)
 

 


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زحام بسوق شبين الكوم

فيروس كورونا

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