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اضبط مخالفة.. ازدحام بسنترال بهتيم بشبرا الخيمة رغم التحذيرات .. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 04:50 م
اضبط مخالفة.. ازدحام بسنترال بهتيم بشبرا الخيمة رغم التحذيرات .. صور ازدحام بسنترال بهتيم
القليوبية - نيفين طه

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شهد سنترال بهتيم التابعة بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم ازدحاما ملحوظا أمامه ، حيث تلاحظ وقوف جموع من المواطنين دون أي نظام ووقفوا جانبا لجنب دون أخذ في الاعتبار الأجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا

وقال أحد الشباب أنه جاء السنترال منذ الصباح ووجد جموع من الأهالي منهم من جاء  لتخليص إجراءات الحصول علي إجراءات شريحة التابلت، وشاهد ازدحام منذ الصباح  علي السنترال ، مشيرا إلى أنه يوجد جزء من  المواطنيين يقوم بتنظيم حيث  يتم الدخول بشكل فردى مشيرا إلي أن هناك أولياء أمور ينتظرون  حتي يأتي دورهم  بجانب آخرين يقفون جنب بعضهما دون أي نظام وسط تكدسات من بعض الطلاب الذين أتوا لأخذ شريحة التابلت

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 

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سنترال

شبرا الخيمة

اخبارىمصر

القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

بهتيم

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