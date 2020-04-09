اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 01:42 ص
خالد صلاح
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تونس إلى 628 حالة

الخميس، 09 أبريل 2020 01:00 ص
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تونس إلى 628 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 628 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جديدة مؤكدة.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية - أن عدد الوفيات بلغ 24 حالة منذ تفشى الفيروس فى البلاد يوم 2 مارس الماضي، موضحةً أن أغلب الحالات المُصابة سُجلت فى العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المُتخذة من قِبل السلطات فى هذا الصدد.

 


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