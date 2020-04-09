وسجلت ولاية ماهاراشترا أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في الهند إذ بلغت حالات الإصابة بها 1135، بينما تأتي ولاية تاميل نادو في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى 690، كما ارتفعت الإصابات في نيودلهي إلى 669.

يذكر أن حكومة نيودلهي أغلقت أمس الأربعاء 20 بؤرة يتفشى بها فيروس كورونا في أنحاء ولاية نيودلهي وحظرت الدخول أو الخروج من هذه المناطق.