كييف (أ ش أ)

أعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ظهور 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1892، وذكر بيان للوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة بينما تماثل 45 شخصا للشفاء.

وقد سجلت مدينة تشيرنفتسى أعلى نسبة إصابات بفيروس "كورونا" في أوكرانيا حتى الآن، إذ بلغت الإصابات بها 302 حالة.

وكان البرلمانى الأوكرانى صادق بالأغلبية الاثنين، على قرار إقالة وزير الصحة، إيليا يمتس، من منصبه، بسبب فشله فى تنظيم الوزارة، وإيجاد خطة عمل واضحة تساهم فى الحد من ظاهرة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفشل يمتس الذى عين كوزير للصحة منذ شهر فقط، فى إيجاد حلول وقائية ضد الوباء المستجد، الذى أصاب 480 شخصا فى أوكرانيا.

وكشف النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسى جونشارينكو، نقلا عن مصدر فى وزارة الصحة والكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الذى يتزعمه رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكى، أن الوزير فشل فى تنظيم عمل الوزارة ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لذلك، وتم اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.

واقترح البرلمان على رئيس أوكرانيا تعيين الرئيس السابق لإدارة الدولة الإقليمية فى مقاطعة أوديسا، مكسيم ستيبانوف، فى منصب وزير الصحة فى البلاد خلفا للوزير المقال.

وأفادت وزارة الصحة فى أوكرانيا فى وقت سابق بإصابة 480 شخصا بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، توفى منهم 11 شخصا، وتعافى 6 مرضى.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى،أكد أنه يجب أن يتحد العالم لمواجهة وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرا إلى وصول 20 من كبار الأطباء فى أوكرانيا إلى إيطاليا للمساعدة فى علاج المرضى، ووصفها بأنها تجربة لا تقدر بثمن.

وكتب زيلنيسكى، عبر حسابه على تويتر: "أثناء الوباء كوفيد 19، يجب أن يتحد العالم ويجب أن تدعم الدول بعضها البعض"، مضيفا: "اليوم، وصل 20 من كبار الأطباء الأوكرانيين إلى إيطاليا للمساعدة فى علاج المرضى، سوف يعودون بتجربة لا تقدر بثمن".