اليوم السابع
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إيطاليا تخسر 200 مليار يورو من عائدات السياحة بسبب كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 12:36 م
إيطاليا تخسر 200 مليار يورو من عائدات السياحة بسبب كورونا فيروس كورونا فى ايطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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أكد لوكا باتاني رئيس رابطة السياحة والتجارة الإيطالية، أن "إيطاليا تكبدت خسائر كبيرة في مجال السياحة تصل إلى ما يقرب من 200 مليار يورو من إجمالي عائدات السياحة المباشرة، بالإضافة إلى التأثيرات على القطاعات الأخرى بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا .

وذكر أن نسبة الخسارة تصل إلى 60٪ على الأقل، وفقًا لأقل التوقعات، بالإضافة إلى توقف سفر الإيطاليين إلى الخارج تمامًا وحتى أواخر الصيف على الأقل، حسبما قالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية.

وأشار باتاني إلى أن هذا القطاع يمثل 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة ، يؤثر على 15٪ من العمالة وأيضا يؤدى إلى خسارة تقدر بـ17 مليار يورو من المساهمة في الميزان التجاري للبلاد وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وفى إطار مواجهة التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار وباء كورونا والنهوض بالاقتصاد الإيطالى، قررت الحكومة الإيطالية تخصيص 750 مليار يورو، لدعم الشركات بجميع أصنافها، الكبرى والمتوسطة والصغرى، وذلك فى ظل الخسائر الاقتصادية التى لحقت إيطاليا بسبب الفيروس.

وتعانى إيطاليا من انخفاض بنسبة 6.5% فى عام واحد، وهو ركود مماثل لما حدث خلال  فترة العامين 2008 -2009 فى الربعين الأولين ، بل أن الوضع سيكون أسوأ وهناك توقعات بإنخفاض 10%  بسبب وقف التصنيع والسياحة وحتى خدمات النقل والأنشطة الترفيهية، وفقا لصحيفة "الكورييرى ديلا سيرا" الإيطالية.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت عن تدابير جديدة سيتم اتخاذها، للدخول فى المرحلة الثانية من الفيروس، والتى تضمن إعادة النشاطات إلى طبيعتها بشكل تدريجى ، وذلك فى ظل انحسار معدلات الإصابة بالفيروس فى البلد الأوروبى.

وفى أحدث البيانات حول وفاة ومصابى فيروس كورونا، أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية "تسجيل رقم قياسي جديد، في عدد المتعافين من وباء كوفيد 19، وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الأيام العشرة الماضية، سجلنا 50٪ من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، أن "هناك 542 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي يرتفع العدد الى 17669 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ بداية حالة الطوارئ"

وأضاف بوريللي "مع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضًا، وأنه مع تعافي 2099 شخص في يوم واحد، يصبح مجموعهم 26491، كما "يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون الى المستشفى، وقد انخفض اليوم الى أقل من 233 مقارنة بالأمس ليصبح المجموع الإجمالي 28485".

 


ايطاليا

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خسائر

اقتصاد

فيروس كورونا

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