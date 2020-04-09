إيطاليا تبحث تمديد إجراءات العزل العام حتى 3 مايو

رويترز

قالت مصادر في نقابات عمالية لرويترز، اليوم الخميس، بعد اجتماع وزارى إن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار كوفيد-19 حتى الثالث من مايو.

وشملت إجراءات العزل العام إغلاق أغلب الشركات والأعمال ومنع الناس من الخروج من منازلهم إلا للحاجات الضرورية وفرضتها السلطات منذ التاسع من مارس وكان من المقرر انتهاؤها في 13 أبريل.

لكن مصادر في نقابات عمالية ومصدر في قطاع الصناعة قالت إن القيود المفروضة على كل الصناعات غير المرتبطة بسلاسل الإمداد الضرورية قد تشهد تخفيفا طفيفا قبل نهاية أبريل من خلال السماح لبعض المصانع بالعودة للعمل إذا سمحت بذلك الظروف الصحية.

وأظهرت بيانات وكالة الحماية المدنية في وقت سابق من اليوم الخميس أن عدد الوفيات والإصابات الجديدة من فيروس كورونا المستجد شهدت تسارعا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة باليوم السابق.