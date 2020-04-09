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إنفوجراف.. محافظة الأقصر ترد على 6 شائعات حول أزمة فيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 03:56 م
إنفوجراف.. محافظة الأقصر ترد على 6 شائعات حول أزمة فيروس كورونا محافظة الأقصر ترد على شائعات كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، أنه في ظل الأزمات تنتشر الشائعات وتبلغ ذروتها ويترتب عليها آثار سلبية على الفرد والمجتمع، ولذلك رصدت المحافظة من خلال الإنفوجراف التالى أبرز الشائعات التي انتشرت في محافظة الأقصر أثناء تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع إنتشاره بالبلاد.

 

وجاءت أبرز 6 شائعات استهدفت الأقصر في زمن كورونا كما يلى:-

الشائعة الأولى: - (تداول منشور وأخبار ملغوطة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم بعزل محافظة الأقصر تماماً ومحافظات أخرى سياحية وتحويلها لحجر صحي)، أما الحقيقة:- (أنه لم يتم عزل محافظة الأقصر أو أى محافظة أخرى وتم إصدار بيان لنفي هذا الأمر مع اتخاذ تدابير وقائية واحترازية لوقف انتشار الفيروس).

 

الشائعة الثانية:- (نشرت أحدى المواقع أخبارا غير حقيقية عن صدور قرار بمنع دخول وخروج المواطنين من مدينة الأقصر على خلفية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من فيروس كورونا)، أما الحقيقة:- (أنه لم يصدر أى قرار بمنع الدخول والخروج من وإلى مدينة الأقصر وأصدرت المحافظة بياناً أكدت فيه أنه لا صحة لما نشر حول هذا الأمر وأنه عارى تماماً من الصحة).

 

الشائعة الثالثة:- (تداول أخبار ومعلومات مغلوطة على الفيس بوك تفيد بزيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بمحافظة الأقصر في أماكن مختلفة)، أما الحقيقة:- (أنه لا صحة لهذه المعلومات والأعداد وبيانات الإصابات تصدر من وزارة الصحة التي تتعامل بشفافية مع الأمر وتعلن عن أرقام وأعداد الحالات في بيان يومي).

 

الشائعة الرابعة:- (تداول معلومات بين المواطنين خاصة بغلق مستشفيات ومؤسسات طبية بالأقصر نتيجة ظهور إصابات بالفيروس بين العاملين بها)، أما الحقيقة:- (أنه لا صحة لهذا الأمر مطلقاً وما يتم هو اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية داخل المستشفيات والمؤسسات الطبية لحماية الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات والمواطنين).

 

الشائعة الخامسة:- (غلق المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت الموجودة خارج المولات التجارية على مستوى المحافظة)، أما الحقيقة:- (أنه غير صحيح بالمرة وأن المخابز والصيدليات والسوبر ماركت خارج المولات مفتوحة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع ولا يسري عليها قرار الحظر).

 

الشائعة السادسة:- (توقف عمل جميع ماكينات الصرف الألي الخاصة بالبنك الأهلي بالمحافظة)، أما الحقيقة:- (أنه تم غلق احد فروع البنك الأهلي بمدينة الأقصر  وتوقف عمل ال ATM داخل الفرع فقط).

 

انفوجراف الشائعات الأقصر
انفوجراف الشائعات الأقصر

 


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