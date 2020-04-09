اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 12:03 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:51 ص
إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن السلطات سجلت اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في الشهر الماضي.

وأضاف أن عدد الحالات الجديدة بلغ 337 ليصل الإجمالي إلى 3293 حالة.

وذكر أنه جرى تسجيل 40 وفاة جديدة لتصل الحصيلة إلى 280 بينما تعافى 252 شخصا من المرض.

وكانت قد قامت الحكومة الاندونيسية بتوفير طاقم طبى لاجراء اختبارات فيروس كورونا على المصابين ، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشى الوباء في بوجور بمقاطعة جاوة الغربية.

 


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فيروس كورونا

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