إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا

رويترز

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن السلطات سجلت اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في الشهر الماضي.