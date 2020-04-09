إصابة 20 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل فى بنى سويف

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: رجب أحمد قرني، 20 عاما، طالب، مصاباً باشتباه خلع بالكتف اليمني، مصطفى عويس عبد العال، 20 عاما، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، إبراهيم عويس عبد العال، 22 عاما، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمد كمال عبد الجواد، 27 عاما، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسري، فوزي نبيل ملاك، 50 عاما، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، محمد عاشور عبد العاطي، 31 عاما،مصاباً باشتباه كسر بالذراع الآيسر، عبد العال توفيق محمد، 40 عاما، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى،. خالد حسين نامق، 34 عاما، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة.

كما نقلت سيارات الإسعاف أحمد حسني محفوظ، 30 عاما، عامل، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، حمادة ابو العلاء، 27 عاما، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، حماده فراج مبروك، 27 عاما، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، علاء رمضان كمال، 32 عاما، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، أبو العزم أبو العلاء،43 عاما، وبه جروح وكدمات متفرقة، على عبد العال علي، 20 عاما، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسري ، رضا بطرس حنا، 20 عاما، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما تم نقل المصابين وهم كردي سيد عبد الغني، 25 عاما، فلاح، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عيد شعبان صدام، 38 عاما، عامل، مصاباً بإشتباه ما بعد الارتجاج، و محمد شعبان أحمد، 35 عاما، عامل، مصاباً بإشتباه كسر بالذراع اليمنى، هيثم هشام أبو العلا، 20 عاما، عامل، مصابًاً باشتباه كسر بالقدم اليمني ، محمد كردي أحمد، 40 عاما، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة.

وتبين أن حادث التصادم وقع بين ميكروباص رقم و ه ج 3746 وسيارة نقل رقم8746 وأ د وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم واجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.