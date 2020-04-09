اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 08:33 م
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إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضى الدولة بالغردقة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

الخميس، 09 أبريل 2020 07:54 م
إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضى الدولة بالغردقة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية جانب من إزالة التعديات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شدد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً، مؤكداً أنه سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، لافتاً إلى أن الدولة لن تنشغل عن المخالفين خلال إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على هيبة الدولة وردع المخالفين.

 

وأوضح المحافظ أنه وجه كل المدن بإستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مشيراً إلى أن مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة نفذ اليوم الخميس، تسعة قرارات إزالة لمخالفات على مساحة 4715 متر، شملت أسوار ومبانى مخالفة، مؤكداً على وجود تنسيق كامل مع مديرية أمن البحر الأحمر بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء أشرف حشيش مدير الأمن، لتأمين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال تنفيذ قرارات الإزالة.

 

وأهاب محافظ البحر الأحمر بالمواطنين عدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، مشيراً إلى أن ملف التعديات على الأراضى ومخالفات البناء يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنفسه، وهناك تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى باستنفار كافة جهود الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى على مدار اليوم بشكل عام، وخلال وقت الحظر بشكل خاص وإزالتها بشكل فوري.

 

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة

البحر الاحمر

الغردقة

حملة ازالة بالغردقة

النيابة العسكرية

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