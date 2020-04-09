إزالة 36 مخالفة بيئية خلال حملة مكبرة بحى الضواحى ببورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شرطة المرافق بحى الضواحى ببورسعيد، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبد الرحمن برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والعميد محمد المليجى والمقدم مجدى سليم نائب مأمور قسم شرطة الضواحى.

وأسفرت الحملة عن ازاله 5 فروشات لبيع الفاكهة وتكسير عدد 3 فتارين ومصادرة 3 موازين فضلا عن إزالة سوق عشوائي بتقاطع شارعى نهضة مصر وعبد الرحمن شكرى بجوار محطه الارسال التلفزيون.

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى أن الحملة مستمرة لإزالة جميع أشكال الإشغالات في نطاق الحي بالإضافة الي رفع كفاءة وتجميل شوارع وميادين الحي وازاله كافه التشوهات والمخالفات.

ومن جانبه شدد رئيس الحى على أنه سيتم المتابعه المستمرة لعدم عوده هذه الإشغالات مره اخرى لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحى.

كما شن حملة لرصد مخالفات إلقاء القمامه وتحرير محاضر لاصحابها ورفعها بشوارع ومناطق الحي بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحى لرصد مخالفات إلقاء القمامه بالشوارع وتحرير محاضر لاصحابها والعمل على إزالتها في إطار خطة الدولة والمحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وازاله مسببات الأمراض والأوبئة .

ومن جهة أخرى قامت حملة مشتركة بحضور المقدم مجدى سليم نائب مأمور قسم شرطة الضواحى والمشرف على البيئة بالضواحي ومديروا إدارات شئون وتحسين البيئة لرصد مخالفات إلقاء القمامه بمنطقه الأمل بالضواحي حيث تم رصد عدد 36 مخالفه بيئية لالقاء القمامه خلف العمارات رقم 61 و 62 و 63 بالمنطقة وتحرير محاضر.

وفى سياق آخر وجه اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الخميس بتكثيف حملات التطهير والتعقيم داخل أماكن التى تشهد تجمعات على مدار اليوم كالأسواق والمخابز والمؤسسات العامة بما يضمن سلامة المواطنين ، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى أماكن التجمعات للحد من انتشار الفيروس المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان ، اليوم بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد .

وشدد محافظ بورسعيد علي رؤساء الاحياء الاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتركيز علي الاعمال التي تساهم في رفع الروح المعنوية لدي المواطن والسيطرة علي الاسواق ، كما وجه رؤساء الاحياء بعمل مجموعات وخطة عمل لأعمال النظافة وازالة الاشغالات والتعديات واعمال التطهير علي مدار اليوم فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات الفيرس المستجد.

كما أكد محافظ بورسعيد على قيام رؤساء الاحياء بحصر جميع العمالة الغير منتظمة بنطاق المحافظة لحصولهم على المنحة الاستثنائية التى اقرتها الدولة خلال هذه المرحلة الصعبة ، مشيرا أن الجهات المعنية وضعت إجراءات لضمان صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير منتظمة بسلامة وأمان وحرصا على تحقيق الصالح العام خلال هذه المرحلة ، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام من قبل المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى تساهم فى الحد من انتشار العدوى والخروج من هذه المرحلة بسلام .