إزالة 26 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والزراعات ببنى سويف (صور)

بنى سويف - أيمن لطفى

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا غرب بنى سويف اليوم الخميس، برئاسة المحاسب يحيى ياسين ، 10 حالات تعد فى المهد على مساحه 1200 متر أرض أملاك الدولة ، بقرية خورشيد باشا، وأربع حالات تعد فى المهد أيضا على مساحة 612 متر أرض زراعية تشمل 3 حالات بعزبة المغربى بقرية شاويش وحالة واحدة بنزلة المشارقة،كما أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر أحمد سيف، 3 حالات تعد فى المهد باجمالى مساحة 4 قراريط على أرض زراعية، بعزبتى خليل وعبد الرازق ومعجون التابعين لمجلس قروى دشطوط .

وأشار بيان صحفى إلى تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة برئاسة أحمد دسوقى حمله مكبرة،أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد فى المهد على مساحة 1300 متر أراض زراعية ،بواقع 2 حالة بناحية صفط الخرسا بمجلس قروى تلت و2حالة بصالح فريد بالفنت، و2 حالة باقفهص ،و3 حالات بقرية بنى منين التابعة لمجلس قروى شنرا.

وشدد محافظ بنى سويف على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة والأملاك،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق،واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة،وذلك بالتوازى مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.



إزالة تعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة تعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة تعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة تعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة تعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة تعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة تعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة تعديات على الأراضى ببنى سويف