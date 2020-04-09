إخلاء المدن الجامعية لطلاب جامعة القناة لتحويلها لأماكن رعاية لمواجهة كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لإخلاء المدن الجامعية علي مستوي الجامعات المصرية.

أضافت، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير أماكن لتقديم الرعاية الصحية اذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه لا داعي لإثارة القلق فهذه الإجراءات هدفها الأول الحرص علي مصلحة المواطن المصري.

وقدمت الدكتورة ماجدة هجرس، الشكر للطلاب على الاستجابة السريعة وسرعة إخلاء المدن الجامعية مما يدل علي وعي وإدراك طلاب الجامعة لما تقوم به الدولة بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة من أجل عبور هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة خاصة الخسائر في الأنفس فالمواطن المصري وحياته هو أول أولوياتنا.

من ناحية أخرى، أكدت رئيس جامعة قناة السويس، حرص إدارة الجامعة على متابعة سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكترونى المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب .

وتحقيقًا لهذه الأهداف، قررت رئيس جامعة القناة، عقد اجتماع دورى عبر الفيديو كونفرنس ساعة يوميًا مع ثلاث أعضاء هيئة تدريس بكل كلية بترشيح من عميد الكلية، وذلك بهدف رصد المعوقات التى تواجه الطلاب بمنظومة التعليم عن بعد ومحاولة وضع الحلول لها.

كما حرصت الدكتورة ماجدة هجرس، على متابعة نسبة التواصل والتفاعل بين الطلاب وعضاء هيئة التدريس، كما تم عمل جدول أسبوعي لاجتماعات الفيديو كونفرنس بدءً من هذا الأسبوع، حيث اجتمعت رئيس الجامعة بكليات السياحة والفنادق والزراعة والطب البيطري ومعهد الاستزراع السمكى وهي الكليات المنوط لها برسم خطة الأمن الغذائى بالفترة القادمة، وذلك عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية لمواطني أقليم القناة وسيناء، أما اجتماع الثانى فتم تخصيصة لمتابعة سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد داخل كليات القطاع الطبي من طب وتمريض وطب جراحة الفم والأسنان والصيدلة ومعهد فني تمريض.