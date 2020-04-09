إحالة 4 أطفال لمستشفى سوهاج الجامعى فى حادث إنقلاب سيارة نقل بقنا

ترجع الواقعة عقب تلقى لقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة 43 شخصا أغلبهم من الأطفال فى انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة المفرطة، بجوار كمين مدينة أبو تشت بشمال قنا، وأصيبوا الركاب بكدمات وجروح وسجحات بسيطة، جرى نقلهم لعدد من مستشفيات شمال قنا وأغلبهم بحالة مستقرة.

وأفادت تحريات المباحث العامة، أن السيارة كانت محملة بـ43 شخصا من بينهم 41 طفلا من أفراد العمالة اليومية، وكانوا فى طريقهم إلى إحدى المناطق الزراعية لمباشرة أعمال الفلاحة والزراعة تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: شهاب ماضى أبوبكر، 18 عامًا، ومحمد أحمد محمود، 17 عامًا، وأحمد همام جاد، 17عامًا، ومحمود محمد دكروني، 17عامًا، ومحمد عبده عبدالباسط، 14عامًا، وأنور وليد عزت، 13 عامًا، وعاصم همام جاد، 19 عامًا، وريهام رمضان أحمد، 14عامًا، وعمار أبو المجد عبدالباسط، 16عامًا،وشهاب أحمد عبدالباسط، 11عامًا، وعمر خلف الله عبدالواحد، 15عامًا، ومحمد جمعة محمد، 12عامًا، وأحمد أنور عبدالستار، 15عامًا، وجاد هاشم جاد، 11عامًا، وشعيب درديري، 24عامًا، وحسن يونس أبوالحمد، 13عامًا، ومصطفى ماضى أبوبكر، 13عامًل، ورحيم أحمد صبري، 12عامًا، ومحمد هاشم جاد، 14 عامًا، وعمر أحمد علي، 15عامًا، ومحمد ياسر عبادي، 18 عامًا، وفلاح محمد بدري، 13 عامًا، ورشاد ماضى أبوبكر، 13عامًا، وابراهيم رجب ابراهيم، 8 أعوام، وأمير عرفات فضل الله، 15 عامًا، وباهر بدوى صبري، 13 عامًا، وإيهاب عرفات فضل الله، 12عامًا، وعزت وليد عزت، 12عامًا، وأحمد حسن أبوالحمد، 11عامًا، وأحمد فتحى حسن، 15 عامًا، محمد كمال محمد، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمود حسين، 20 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف المالك محمود، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين يونس ابوالحمد، 15عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمدى إبراهيم خضرى، 11 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم ابوالمجد عبدالباسط، 11عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالحميد محمود عبدالحميد، 23عامًا، اشتباة ما بعد الارتجاج، واسلام بدرى محمد، 13عامًا،اشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدى حجاج عبدالحافظ، 8 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد فيصل محمد، 9 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصابر خلف محمود، 7 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وفرحة عادل عبدالحافظ، 11 عامًا، اشتباة ما بعد الارتجاج، ونهلة يوسف محمد، 8 أعوام اشتباه ما بعد الارتجاج.