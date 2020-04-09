أوركسترا إيرانية تعزف "اونلاين" فى ظل اجتياح كورونا للبلاد.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء إيرانيون، مقطع فيديو، لأوركسترا إيرانية تقوم بعزف قطعة موسيقية اونلاين عبر تقنية الفيديو كنفرانس، فى ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) البلاد.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 177 وفاة في آخر 24 ساعة الماضية ليرتفع اعداد الوفيات إلى 4110، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 66220.

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى تعافي 32309 أشخاص من الفيروس، فيما توجد 3918 حالة في وضع صحي حرج.

وفى السابق، وافق المرشد الأعلى على خامنئى على سحب مبلغ مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية السيادى، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتعامل مع الأثار الناجمة عن تفشي الفيروس القاتل فى البلاد، وعبر روحانى عن شكره للمرشد بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وقال خامنئي، الخميس، إنه ينبغي أخذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على محمل الجد.

وأضاف خامنئي أن فيروس كورونا، هو اختبار لدول العالم وحكوماتها وشعوبها، لافتا إلى أن إيران "تألقت" في اختبار كورونا من خلال الجهود التي تبذلها.

وقال إن الشعب الإيراني كان على قدر المسؤولية في كيفية تعامله مع وباء كورونا، معتبرا أن تضحيات القطاع الطبي مشهود لها.