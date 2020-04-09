أمن الإسكندرية يضبط 120 طربة حشيش فى حملة أمنية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش فى حملة أمنية مكبرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .
وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام "عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة"، بالإتجار فى المواد المخدرة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالى ، هاتف محمول.
كما تم ضبط إثنين من عملائه "عاطلين – مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثانى الرمل" وبحوزتهما "سيارة أجرة عداد ، عدد 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى "، وذلك أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدخيلة .
وبمواجهة المتهمين إعترف المتحرى عنه بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه ، كما إعترف الآخران أنهما كان فى طريقهما لإستلام المواد المخدرة من المتهم للإتجار بها مستخدمين السيارة المضبوطة بحوزتهما فى عملية الترويج تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.
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