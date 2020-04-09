أمن الإسكندرية يضبط 120 طربة حشيش فى حملة أمنية

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام "عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة"، بالإتجار فى المواد المخدرة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالى ، هاتف محمول.

كما تم ضبط إثنين من عملائه "عاطلين – مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثانى الرمل" وبحوزتهما "سيارة أجرة عداد ، عدد 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى "، وذلك أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدخيلة .

وبمواجهة المتهمين إعترف المتحرى عنه بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه ، كما إعترف الآخران أنهما كان فى طريقهما لإستلام المواد المخدرة من المتهم للإتجار بها مستخدمين السيارة المضبوطة بحوزتهما فى عملية الترويج تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .