أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة أموال المواطنين

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تتبع وسرقة رواد البنوك وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وأفراد التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع السرقة.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ميناء البصل (بمديرية أمن الإسكندرية) قيام خمسة أشخاص (عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بالإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة رواد البنوك بأسلوب "التتبع والتعقب" عقب صرفهم للمبالغ النقدية من تلك البنوك، باستخدام دراجتين ناريتين.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بهاكما إعترفوا بإرتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. وبإرشادهم تم ضبط مبلغ مالى (204200 جنيه) من حصيلة إرتكاب تلك الوقائع، كما تم ضبط (4) هواتف محمولة لدى عميلهم "سيئ النية"، وضبط بحوزتهم (2) دراجة نارية مُبلغ بسرقتهما والمُستخدمتان فى إرتكاب الوقائع المشار إليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".
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