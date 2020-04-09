أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة أموال المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ميناء البصل (بمديرية أمن الإسكندرية) قيام خمسة أشخاص (عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بالإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة رواد البنوك بأسلوب "التتبع والتعقب" عقب صرفهم للمبالغ النقدية من تلك البنوك، باستخدام دراجتين ناريتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بهاكما إعترفوا بإرتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. وبإرشادهم تم ضبط مبلغ مالى (204200 جنيه) من حصيلة إرتكاب تلك الوقائع، كما تم ضبط (4) هواتف محمولة لدى عميلهم "سيئ النية"، وضبط بحوزتهم (2) دراجة نارية مُبلغ بسرقتهما والمُستخدمتان فى إرتكاب الوقائع المشار إليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.