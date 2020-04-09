وأضاف البيان، أن "المديرية الوطنية للأمن الأفغاني ومكتب المدعي العام تحققا بعناية شديدة من السجناء الذين أقسموا على عدم العودة إلى ساحة المعركة"، موضحًا أن "حكومة جمهورية أفغانستان تلقت نفس التطمينات من قيادة الحركة".

ووفق البيان، أعربت حكومة أفغانستان عن استعدادها دوما للعمل الفني المشترك مع طالبان من أجل دفع عملية السلام.

يشار إلى أن إفراج أفغانستان عن 100 من عناصر طالبان جاء عقب تواتر أنباء أمس عن تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني وخصمه السياسي رئيس الوزراء السابق عبد الله عبد الله خلال زيارته الأخيرة إلى كابول من مغبة فشلهما في التوصل إلى اتفاق مع طالبان، محذرا إياهما من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويأتي تبادل الأسرى ضمن إجراءات بناء الثقة التي تعتبر أمرا حاسما لنجاح اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.

ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية وطالبان.

