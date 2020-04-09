أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى 15 ألفا

كتب-أحمد صلاح العزب

تخطت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة 15 ألفاً، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها عن رويترز.

من ناحية آخرى قفزت أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 400 ألف حالة، حيث تم رصد 400,549 حالة حتى الآن، وفيما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 12,857 حالة، وتماثل للشفاء من كورونا 21,711 حالة، وذلك وفق موقع worldometers.

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف انسان.

وفيما توفّي حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.