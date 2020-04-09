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أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى المستشفيات بفرنسا تتخطى 8 آلاف حالة

الخميس، 09 أبريل 2020 07:54 م
أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى المستشفيات بفرنسا تتخطى 8 آلاف حالة كورونا
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في المستشفيات بفرنسا تتخطى 8 آلاف حالة

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، الأربعاء.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.

وبعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعد كبير فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32 ألف و226. ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن السلطات التركية الإعلان الذى أشار أيضا إلى أن حالات التعافى من الوباء فى البلاد وصلت إلى 1864 حالة.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد ذكرت فى تقرير لها الثلاثاء، أن معدل الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا، أصبح الأسرع فى العالم، مشيرة إلى أنه برغم بسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا، فإن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يصر على أن العمل العادى يجب أن يستمر.

وأوضحت الصحيفة، أنه منذ الإعلان عن ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بكورونا فى تركيا قبل أربعة أسابيع، وصل عدد الإصابات إلى 30.217 (حتى السادس من إبريل). ورغم أن معدل الوفيات تظل أقل مما فى دول أخرى ضربها الوباء بشدة، حيث يوجد بتركيا 649 حالة وفاة، إلا أن أرقام العدوى تشير إلى أن تركيا لديها أسرع عدد متزايد من الحالات المؤكدة فى العالم.

وتتابع الصحيفة قائلة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى اعتاد على استخدام الأساليب المتشددة، قد رفض دعوات نقابات الأطباء والسياسيين المعارضين بوقف ذهاب الناس إلى العمل والبقاء فى المنزل، وأصر على أن عجلة الاقتصاد يجب أن تظل دائرة.


منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية

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